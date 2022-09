Cada vez falta menos para el cierre de la temporada regular del Apertura 2022, y este viernes empieza la jornada 14 en la que habrá partidos interesantes que podrán ir marcando el rumbo de qué equipos entran al repechaje, y qué otros podrían quedarse con un pie fuera de posibilidades. De acuerdo a la página oficial de la Liga,

VIERNES

Juárez vs Monterrey - 21:05 horas (Azteca 7, FOX Sports y FOX Sports Premium)

SÁBADO

Querétaro vs Santos - 17:00 horas (FOX Sports y FOX Sports Premium)

Necaxa vs América - 19:00 horas (ViX+)

Tigres vs León - 19:05 horas (TUDN y Afizzionados)

Toluca vs Pumas - 21:05 horas (Canal 5 y ViX+)

Chivas vs Puebla - 21:05 horas (Afizzionados y TUDN)



DOMINGO

Cruz Azul vs Mazatlán - 16:00 horas (TUDN)

Atlas vs Atlético San Luis - 18:05 horas (Afizzionados)

Pachuca vs Tijuana - 20:05 horas (FOX Sports y FOX Sports Premium)

