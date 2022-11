Joe Mazzeo, director de Mayakoba presume su gran field

El World Wide Technology Championship de Mayakoba cumple 16 años y, hasta el domingo, los mejores jugadores del PGA Tour se van a medir en el campo de golf El Camaleón —en la Riviera Maya— para definir al nuevo campeón, a menos que el noruego Viktor Hovland levante el trofeo por tercer año al hilo.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el director del torneo —Joe Mazzeo— habló sobre esta edición, que es especial por contar con el regreso del público a Mayakoba, los cambios que se realizaron en el campo y el increíble listado de jugadores que están en México, además de presumir la iniciativa “Golf para todos”, el proyecto de desarrollo que impulsa al deporte en el país.

“Hay un field muy interesante. Jugadores como Tony Finau y Billy Horschel, quienes están rankeados dentro de los mejores 20 del mundo, campeones del PGA Tour como Jason Day [ganó el PGA Championship y The Barclays en 2014] y Justin Rose [monarca del US Open en 2013], así como Francesco Molinari, Emiliano Grillo y muchos jugadores muy interesantes” dijo.

Hovland ha vuelto a México para intentar conquistar la corona por tercer año consecutivo. El noruego tiene una relación especial con el país, y ha mencionado que su carrera no sería la misma sin Mayakoba. Mazzeo, con una sonrisa, cuenta la historia de cómo fue el acercamiento con el bicampeón.

“Siempre buscamos a las mejores promesas del golf, y cuando Viktor ganó el US Amateur, decidimos llamarlo. Él se siente muy cómodo en Mayakoba y sabe jugar muy bien en el campo. La verdad, no me sorprendería si gana por tercera vez” agrega.

A su vez, destaca la importancia que tiene este torneo, considerado uno de los mejores en el circuito, para que el golf crezca en México gracias a la creación del programa “Golf para todos”, que existe desde 2017 y proyecta el deporte.