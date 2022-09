Jackie Nava, lista para colgar los guantes

Veinte años después de conseguir su primera victoria profesional Jackie Nava subirá por última vez a un ring, en busca de su triunfo número 40, para redondear una carrera brillante, que —después de mañana en Tijuana— no tendrá un capítulo más por escribir. La Princesa Azteca colgará los guantes y se retirará del pugilismo.

“Tomar la decisión no fue tan fácil”, acepta Jackie, quien —fiel a su historia— no cambiará la decisión de irse. “Y no lo hago porque ya no pueda pelear. Sé que tengo la capacidad para estar otros años, pero hay otros proyectos que me están jalando y no puedo darles atención”.



El principal no es profesional, pero demasiado importante: “Son mis hijas. Ahora me están acompañando, ponen mucho de su parte, pero me extrañan y me piden que esté con ellas, aunque el entrenamiento me absorbe mucho. Siento nostalgia, porque va a ser la última vez que pise el ring”.

Al insistirle acerca de cómo vive los días previos a su despedida, aceptó que “voy a extrañar todo, pero la parte deportiva tiene un principio y un fin”.

Sabe que desligarse del boxeo será casi imposible, y no le cierra la puerta a la posibilidad de que una de sus hijas siga las huellas que dejó.