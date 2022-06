Guillermo Ochoa acepta que la Selección Mexicana ignora las críticas

Luego de los partidos de preparación por Estados Unidos finalmente habló uno de los líderes de la Selección Nacional... Guillermo Ochoa señaló que las críticas y las dudas que hay entorno al equipo mexicano "es de puertas hacia afuera, pero no hay que perder el enfoque, lo que vamos a vivir".

Añadió, por lo que ha vivido en otros procesos, que cuando llegue el momento, es decir cuando estén ya en Qatar, las cosas pueden cambiar y eso lo verá la gente.



"Cuando llegue a la hora de la verdad, contagiarlos y sumarlos a lo que hacemos. Ganar o no los otros partidos amistosos, no significa que vas a ganar en el Mundial. Es esta ventana que tenemos de preparación, que se junta con Nations League, que el profe está obligado a una lista grande e jugadores. En el interior se sabe el rumbo y la planificación, el por qué de los juegos y con autocrítica somos los primeros en querer mejorar".

Por eso insistió que este equipo llegará bien preparado para arranca rel Mundial, ya que sabe que "cuando llegue el momento y pisas el país del Mundial, sientes el ambiente y la afición mexicana va a llenar el Mundial porque todo cambia".

Incluso señaló que "me han tocado procesos en el que las cosas no van bien y llega el Mundial y cambia todo. En la medalla de Oro de Londres criticaban al equipo por los resultados antes de los Juegos y llegaron a Londres para ganar la medalla. Estos tres partidos no tienne que ver con el Mundial, el contexto es lo importante".

Al final, dijo, el entrenador nacional ha detallado los pasos a seguir rumbo a Qatar, "la planeación y el camino ahí están, resta esa calma, esa tranquilidad, ya que va a haber otros amistosos".