Gran Premio de México impone nuevo récord de asistencia en el día 1

La emoción del Gran Premio de México comenzó oficialmente este viernes ya que se corrieron las prácticas libres 1 y 2, pruebas que impusieron nuevo récord para este evento.

El comité organizador del Gran Premio de México informó que este viernes 28 de octubre hubo una asistencia de 108 mil 981 personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Esta cifra supera por 11 mil la asistencia de la edición 2021 del GP de México, aquella ocasión en el día de prácticas 1 y 2 hubo un registro de 97 mil 829 personas en las gradas.



THE Mexican wave in Mexico

We just can't get enough of this crowd!

Catch up with all the highlights from our extended FP2 session #MexicoGP #F1

— Formula 1 (@F1) October 29, 2022