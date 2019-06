Y ahora, ¿Qué pasará con Lobos BUAP?

Confirmado está. Bravos de Ciudad Juárez será equipo de Liga Mx y Lobos BUAP se quedó en el limbo. Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx lo confirmó: “El Club Juárez va a participar en el próximo torneo de la Liga MX en sustitución del club Lobos BUAP. Es un hecho.

Es acuerdo de asamblea”, dijo el directivo y afirmó que no se violan reglamentos ni se violenta nada. Todo es legal.

Pero ¿qué pasa con Lobos? Pues simplemente queda en el limbo futbolístico, su certificado ahora está en poder de la Liga MX, y se lo entregarán, hasta que “presente un proyecto viable y propositivo que ayude a crecer a la división de ascenso”.

Mientras no competirá, ni en el Ascenso ni en la Liga Premier. Por lo cual, el próximo torneo, el 2019-2020 se jugará con catorce clubes. “Ellos pueden anunciar -como lo hicieron los poblanos en un comunicado-, lo que quieran, que compraron la franquicia de Lobos, pero en el próximo torneo no podrán participar”.

Y Juárez tendrá que comenzar a trabajar a marchas forzadas: “Debe de cumplir con todos los requisitos que se exigen que va desde infraestructura, lo cual ya está visto, así como tener para competencia equipos Sub 20, 17, 15 y femenil”.

Asimismo, el directivo descartó que haya conflictos de intereses con Alejandra de la Vega, quien ocupa un puesto público en el gobierno del estado Chihuahua. “La señora De la Vega no aparece como dueña, es parte de la directiva, así que su otro cargo no es impedimento de nada. Además, no es un puesto de elección popular”.