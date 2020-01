Wayne Rooney jugará en la segunda división de Inglaterra

Después de su paso por la MLS, Wayne Rooney regresa a Inglaterra para enrolarse en las filas del club Derby County, equipo de segunda división, como jugador y miembro del staff de entrenadores del técnico holandés Phillip Cocu.

El delantero de 34 años firmó con el conjunto de los carneros por el próximo año y medio lo que lo vinculará hasta junio de 2021, con opción de renovación para 2022. Tras finalizar su contrato con el DC United de Estados Unidos, el ex Manchester United llegó a Derby en agosto pasado para sólo entrenar con el primer equipo y ahora firmó un contrato que entró en vigor este mes, por lo que podrá debutar en el juego del 2 de enero ante Barnsley.

Premier League World: @WayneRooney and Derby County.

The exclusive documentary will first air tonight at 7pm on Sky Sports PL. pic.twitter.com/oTEkaiVZN2

— Derby County (@dcfcofficial) January 1, 2020