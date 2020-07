El peleador de artes marciales mixtas, Mike Perry, conectó un golpe fulminante, pero lo hizo lejos del octágono y con un anciano como víctima.

Un video grabado el martes muestra un altercado entre el competidor de UFC y otro hombre en un bar, comenzado por un contacto aparentemente circunstancial.

La confrontación se suscitó en Lubbock, Texas, y, según testigos, tuvo tintes racistas. En las imágenes, se aprecia que empleados del lugar invitaron a Perry a retirarse, petición que multiplicó su molestia.

Entre las personas que seguían los hechos, estaba un sujeto de la tercera edad, quien presionó al gladiador a salir. Tras un breve intercambio de palabras, llegó un adormecedor golpe que mandó al anciano al piso.



Here’s the Mike Perry video of him knocking out an old guy

pic.twitter.com/JHX1NyPt4u

— Awesemo SIDEACTION (@SideActionHQ) July 9, 2020