El Tottenham-Fulham, correspondiente a la decimosexta jornada de la Premier League y previsto este miércoles a las 18:00 horas, fue aplazado por un aumento significativo de casos positivos por coronavirus en el Fulham, según confirmó en un comunicado la organización de la Liga inglesa.

"El Fulham presentó una solicitud al Consejo de la Premier League para reorganizar el encuentro tras un aumento significativo de casos positivos de COVID-19, así como un número de jugadores que hoy muestran síntomas".

El Consejo, tras consultar con sus asesores médicos tomó definitivamente la decisión de aplazar el encuentro por "precaución" para preservar la salud de los jugadores y de los trabajadores.

"La Liga desea a todos aquellos que tienen COVID-19 una recuperación segura y rápida. Reorganizará el partido aplazado entre el Tottenham Hotspur y el Fulham a su debido tiempo", concluyó el citado comunicado.

We can confirm that our Premier League home fixture against Fulham, scheduled to take place this evening, has been postponed.#THFC #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 30, 2020