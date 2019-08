Tigres fue el que insistió más: Diego Reyes

En los Tigres no se pierde el tiempo. Diego Reyes llegó en la mañana, por la tarde hizo exámenes médicos, enseguida firmó contrato y en la noche fue presentado.

Y el ex del América dice que se inclinó por los felinos, por necios, por insistentes.

-¿Cómo te sientes en tu regreso?

“Estoy contento, ilusionado Empieza una nueva etapa en mi carrera después de estar 6 años fuera de mi país. Regreso más maduro, mejor persona, más profesional y vengo a entregarlo todo por el del equipo y poner a Tigres más alto de lo que ya está”.

-¿Por qupé Tigres en vez del América?

“Tigres ha demostrado que es un gran plantel. Es de los dos equipos más ganadores en los últimos años, quizá el más ganador. Sé que voy a conseguir muchos objetivos y metas, pero para eso debo de trabajar muchísimo y demostrarlo en el campo”.



-¿Qué te dejó tu paso por Europa?

“Mucho aprendizaje, muchas experiencias, grandes amigos, personas que marcaron mi vida. Fui a cumplir un sueño y sacarme una espinita desde niño que era representar a mi país fuera de este. Hoy vengo mucho más feliz. Espero que lo que sembré, se coseche ahora”.

-¿Cómo ser titular en un plantel tan completo?

“Esforzarme al doble, al máximo, vengo a sumar, no vengo a ser uno más. Tengo que trabajar muchísimo a esto. Tigres no tiene nada que envidiarle a muchos equipos de Europa. Me motiva mucho para seguir trabajando y creciendo”.

-¿Aún tienes hambre?

“Estar fuera te hace mejorar, te lo exige. Hoy este equipo es una vitrina. No vengo a México de paso, vengo a triunfar… Sé que voy a conseguir muchísimas cosas”.



-¿Piensas en regresar a Europa?

“No pienso en eso ahora. Mi mente está enfocada en Tigres. Eso es en lo único que debo de pensar, recuperar mi máximo nivel y sobrepasarlo”.

Finalmente… ¿Qué inclinó la balanza para venir a Tigres?

“Es un proyecto serio. Me ilusionó muchísimo llegar. Veníamos platicando de hace muchos meses. Antes de irme a Turquía había platicas. Hoy estoy aquí. Fueron muy insistentes, hablaron mucho con mi representante, presionaron mucho. Fue una de las cosas que hicieron que me decidiera”.