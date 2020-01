‘Tiba’ Sepulveda, incrédulo ante su buen momento con Chivas

Guadalajara.— Hace unos días Gilberto Sepúlveda firmó una extensión de contrato que le dejará una mejora económica.

Gracias a su profesionalismo, entrega y calidad mostrada en las actuaciones que ha tenido en el primer equipo, el director deportivo, Ricardo Peláez, optó por amarrarlo para evitar que algún equipo quiera llevarlo a sus filas sin una cláusula de rescisión importante, lo cual dejó contento al central.

“Estoy feliz, Chivas para mí lo es todo, porque he estado desde muy pequeño, es mi casa, es el equipo de mis amores. Me siento motivado para consolidarme en el equipo”, señaló con una sonrisa el zaguero.

Desde que debutó, el Tiba Sepúlveda ha dado buenas actuaciones; le quitó el puesto a Oswaldo Alanís, pero no se conforma y va por más en este torneo, porque junto a Hiram Mier en la central, quiere conformar la defensa menos goleada.

“Creo que estamos mostrando solidez, en dos encuentros no hemos recibido gol. Me siento feliz, porque la defensa inicia desde el delantero y el equipo se está ordenando bien, motivo por el cual no hemos recibido gol”.

Por su titularidad, el zaguero se dice contento, pero sabe que ésta puede perderse en cualquier momento, si afloja el paso.

“Tengo grandes compañeros los cuales generan gran competencia, de todos aprendo”.

