Alex Diego, técnico del Atlante, es investigado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, después de las declaraciones emitidas al terminar el partido de semifinales en donde Zacatepec eliminó al Atlante.

Diego acusó a la tripleta arbitral encabezada por Édgar Morales, prácticamente de robarle el pase a la final.

“La Comisión Disciplinaria informa que, recibió por parte de la Comisión de Árbitros una solicitud de investigación en contra del Director Técnico del Club Atlante, Sr. Alex Diego, por las declaraciones emitidas en conferencia de prensa al finalizar el encuentro correspondiente a la Vuelta de las semifinales del Torneo Apertura 2019 del Ascenso MX, entre los Clubes Atlante vs Atlético Zacatepec”.

También te puede interesar: "La final del Ascenso MX ya tiene días y horarios definidos"

Diego dijo al acabar el juego: “A lo largo del torneo al Atlante le marcaron muchos penaltis en contra y no lo hicieron a favor, le anularon goles y validaron al rival… Al Atlante le robaron y los árbitros echaron a perder el trabajo de seis meses del equipo”.

En el juego de vuelta contra los cañeros, le anularon un gol a los Potros, además de que el silbante echó para atrás la marcación de un penalti, cuando ya lo había señalado: “Todos vimos lo que pasó en la cancha, me pone a mal pensar, la verdad no sé a quién le afecta tanto que Atlante esté en las finales”.

Fue específico: “No es posible que primero el árbitro central, de frente marque una cosa, y luego el abanderado, a 30 metros, de costado, lo haga cambiar. Eso me da a pensar tantas cosas, la realidad dudas. Fue un robo, sabían que con eso podíamos estar en la final, a alguien no le conviene que estemos en la final”.

También puedes leer: " Quedó definida la Liguilla del Apertura 2019"

“No sé que pensar, hay algo raro, todo el torneo nos marcaron penales que no eran faltas, goles que no nos valieron. ¿Porqué no iba pasar en la semifinal en casa?”, expresó.

Con estas declaraciones, Alex Diego supuestamente ha puesto en duda, la honorabilidad del arbitraje: “Todo esto me pone a dudar de esa gente que tiene en sus manos el control de los juegos, pero ellos tienen el silbato, echan a perder el trabajo de seis meses”.