Señalan a DT del PSG femenil por tocar indebidamente a sus jugadoras

Durante la semifinal de la Champions League femenil, llamó la atención la manera en la que el entrenador del PSG, Olivier Echouafni, consoló a su jugadora Sandy Baltimore.

Cuando el partido estaba 1-0 favor el Olympique de Lyon, el timonel sacó de la cancha a la futbolista. El timonel La abrazó y subió sus manos a la altura del pecho Baltimore.

Excuse me, what is he doing? https://t.co/JZGhex6dDe

— Hope Solo (@hopesolo) August 26, 2020