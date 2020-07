Este sábado se cumplen 10 años del único título mundial que ha ganado la Selección Española. Aquel combinado dirigido por Vicente del Bosque y que tenía elementos como Iker Casillas, Andrés Iniesta, Fernando Torres o Xavi, hizo historia en muchos sentidos.

A continuación te dejamos 11 puntos que dejó aquel grupo que hizo historia en el primer mundial disputado en el continente africano.

España es la única selección que se ha proclamado campeona mundial tras perder el primer partido del torneo.

España emuló a la RFA y se proclamó campeona mundial durante su reinado continental que había logrado en 2008. Luego agrandó su historia al repetir en la Eurocopa 2012. La RFEF lo logró en 1972 y 1974.

España es el equipo que ha necesitado menos goles para ser campeón. Precisó tan solo ocho tantos, logrados por tres jugadores (Villa, Iniesta y Puyol), la mitad que marcó en Sudáfrica el cuadro alemán.

España es la única selección que ha logrado el título mundial sin encajar gol alguno en las rondas eliminatorias, desde octavos hasta la final.

Iker Casillas, declarado mejor guardameta de Sudáfrica 2010, se convirtió en el tercer portero campeón con menor cantidad de goles recibidos: dos (conseguidos por el suizo Gelson Fernandes y el chileno Rodrigo Millar). Igualó al francés Fabien Barthez en 1998 y al italiano Gianluigi Buffon en 2006.

España, primera selección europea campeona mundial fuera de su confederación. Lo habían logrado hasta ese momento Brasil (en Suecia 58; México 70, Corea/Japón 02) y Argentina (México 86). Luego lo logró Alemania (Brasil 2014)

España batió el récord de pases completados en un Mundial, con 3.753 combinaciones perfectas (536,14 por partido). Tuvo una posesión de balón del 66% de media.

Según el índice Castrol, los más eficaces en el Mundial fueron Sergio Ramos (9.79), Joan Capdevila (9.74) y Carles Puyol (9.70). El madridista, con 31, fue el que protagonizó más internadas en solitario por delante de Lukas Podolski (27), Iniesta (26), Lionel Messi y David Villa (ambos con 25).

Xavi Hernández efectuó 544 pases, el registro más alto de la competición. El catalán prueba recorrió 80 kilómetros. El alemán Bastian Schweinsteiger se quedó a 400 metros de él. Tan sólo otros dos futbolistas alcanzaron los 75 kilómetros, Maxi Pereira y Sami Khedira.

44 años habían pasado desde la última vez que una selección ganó la final de un Mundial vistiendo su segunda equipación hasta que la Roja lo logró con una camiseta azul oscura. Después de que Inglaterra se impusiese a la RFA de rojo en 1966, el propio conjunto germano cayó contra Argentina de verde en 1986, y los argentinos caerían contra los alemanes occidentales de azul oscuro cuatro años más tarde y en Brasil 2014, al igual que Francia fue superada por una Italia de blanco en 2006. Los galos también vistieron de azul oscuro completo ante Croacia en Rusia 2018.

El Barcelona contó con seis jugadores en la alineación de la final de Vicente del Bosque, cifra con la que igualó al Bayern Múnich en el Mundial de 1974 y de 2014 y al Juventus en el de 1982.

Así lo recuerda Vicente del Bosque

El exseleccionador español de futbol Vicente del Bosque, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con el combinado nacional en una final de la que se cumple una década este sábado, recordó que en aquel torneo el equipo "hizo muy bien" todos los aspectos tácticos que un entrenador desea.

"He visto otra vez el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012 y te das cuenta que muchas de las cosas que todos los entrenadores queremos las hicimos muy bien: poca distancia entre líneas, robábamos, nos replegábamos, salíamos al ataque, y quizás nos faltó algo de profundidad, y con David (Villa) solucionamos muchos de esos problemas, porque no llegamos muchas veces a gol", analizó el exseleccionador durante el foro virtual 'WFS Live'.

Del Bosque, ganador con España de ese Mundial de hace una década y de la Eurocopa 2012 en Polonia y Ucrania, participó junto con sus entonces pupilos David Villa y Juan Mata, y con el entonces director deportivo de la Federación Fernando Hierro, en una mesa redonda por el décimo aniversario del Mundial en el foro virtual organizado por World Football Summit y el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario.

LEER MÁS: Así quedó el sorteo de la Champions League

En ella, el técnico salmantino destacó que ese éxito hizo a España "cambiar esa idea" de que era un país "bueno en deportes individuales pero no en deportes de equipo" y explicó que una de las claves fue la labor personal con aquella plantilla.

"Recuerdo que uno de los primeros días, habíamos recibido la fantástica herencia de Luis Aragonés (seleccionador del triunfo en la Eurocopa 2008), y recuerdo que les dije: 'Tenéis que hablar del anterior seleccionador bien, nosotros tenemos que ganarnos vuestra confianza'. La clave fue la normalidad", aseguró.

En ese sentido, elogió al equipo, un plantel de jugadores "majos, correctos, que se preocupaban por los demás" y explicó que durante la concentración del Mundial trataron de "no atosigar" y "dar libertad a los jugadores", organizando entrenamientos "agradables" en una concentración tan larga.

"Yo creo que no vamos a tener otra vez a Villa, ni a Juan (Mata), Iniesta, Xavi Hernández, que son únicos... Pero que vamos a tener jugadores para disputar campeonatos no me cabe ninguna duda", apostó Del Bosque.