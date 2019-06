Cada año se habla de la obra de arte de Diego Armando Maradona, de los 30 segundos que lo inmortalizaron en aquel juego ante Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo de México 1986 contra Inglaterra.

Maradona arrancó detrás de medio campo, se llevó a medio equipo inglés y marcó un gol de antología, pero...

¿Quién le dio el pase para el gol?

A 33 años, Héctor Enrique, ex volante de River Plate, sigue diciendo un modo sarcástico, "sí, todos hablan de aquel gol de Diego, pero ¿Y mi pase qué?".



22 de junio de 1986

Azteca

Diego Armando Maradona A años de esta maravilla eterna... #OTD pic.twitter.com/wR0wgObbDX — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) 22 de junio de 2019

Hace 33 años Enrique transitaba por la cancha del Azteca y en un servicio de rutina a Maradona, comenzó una jugada inmortalizada...

"La hice muy simple. Ese es un homenaje al potrero. Recibo, giro, pum, lo veo, se la doy… yo me crié como Diego, ahí. Él en Fiorito y yo en Loma Verde. Por eso hice lo primero que te enseñan cuando estás en el potrero: la pelota se la das siempre al mejor. Y eso fue lo que hice… Después la agarró Maradona…", recuerda en declaraciones al diario El Clarín de Argentina.

Y pensar que ese día, "yo no sabía que iba a jugar, unas horas antes me lo dijo (Ricardo) Bochini, y qué bueno que lo hizo así Bilardo, porque igual no duermo si me lo dice antes"...

Si no hubiera sido así, quizá no hubiera sido autor del pase del siglo pasado, para el gol del siglo pasado.