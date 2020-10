Rodolfo Pizarro sí concentrará con la Selección Mexicana

Inter Miami anunció que Rodolfo Pizarro se unirá a la Selección Mexicana.

El jugador tricolor reportará con el seleccionado para la gira por Europa donde México jugará contra Holanda y Argelia.

La Major League Soccer había intentado que los jugadores de su liga no viajaran con sus selecciones en Fecha FIFA.

Alan Pulido del Sporting Kansas City y Jonathan dos Santos del LA Galaxy, también fueron llamados.

| Pizarro will join @miseleccionmx for a pair of upcoming international friendlies.

