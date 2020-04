Rodolfo Pizarro representará a México en torneo de eSports

Rodolfo Pizarro y el jugador profesional de eSports, Luis Villanueva, serán los representantes de México.

La Selección Nacional de México participará en el evento virtual eNations StayAndPlay Cup, torneo internacional organizado por FIFA que se desarrollará del 21 al 25 de abril.

Serán 43 las asociaciones miembros de la FIFA, de las zonas Oeste, Centro y Este, las que competirán por la Copa. Cada partido se jugará dos veces: una entre los jugadores profesionales de eSports y una más, entre los futbolistas o celebridades.

La SNM tendrá como representantes a Rodolfo Pizarro y Luis Villanueva. Cabe mencionar que México se ubica en el Grupo B junto con Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico.

Las dos mejores Selecciones del grupo avanzarán a las Semifinales para competir contra los dos primeros lugares del sector A, donde se encuentra Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

Calendario de partidos: Martes 21 de abril de 2020

Jornada 1

FIFA Player - Canadá vs. Luis Villanueva (MEX) Ma-Celebrity Canadá vs. Rodolfo Pizarro (MEX)

Jornada 2 Luis Villanueva (MEX) vs. FIFA Player - Estados Unidos Rodolfo Pizarro (MEX) vs. Ma-Celebrity ­- Estados Unidos

Miércoles 22 de abril de 2020

Jornada 3 Luis Villanueva (MEX) vs. FIFA Player – Puerto Rico Rodolfo Pizarro (MEX) vs. Ma-Celebrity - Puerto Rico