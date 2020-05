Repudian a Michael Jordan por romper la lealtad de los Bulls

Para los que semana a semana mantienen el timo de los capituló de estreno de The Last Dance, la serie enfocada en la última temporada de Michael Jordan con los Bulls, recordarán que al inicio la leyenda del basquetbol reveló que sí existía un “Circo de cocaína” entre los veteranos de la campaña de 1984-1985.

Las declaraciones de Jordan ya encontraron repercusiones con un viejo conocido. Craig Hodges, que jugó para los Bulls de 1988 a 1992 y ganó dos campeonatos junto a Michael, se frustró con la respuesta y los comentarios de considerado mejor basquetbolista de la historia.

Jordan contó una historia al principio del documental de cómo tropezó en una fiesta donde excompañeros de equipo estaban tomando líneas de cocaína durante la pretemporada de su año de novato en 1984.

Aunque Hodges no era miembro del equipo en ese momento dijo:

“Una de las cosas que tenemos los jugadores es lo que llamamos fraternidad. Así que estoy viendo el primer episodio y me molestó el 'circo de la cocaína'. Eso me molestó porque estaba pensando en los hermanos que están en esa foto y con sus familias que se están preparando para ver este gran evento documental de Michael Jordan y saben que estás en el equipo, y ahora tienes que explicárselo a un niño de 12 años", declaró Hodges en una entrevista con Fox Sports.

No es la primera vez que Hodges no está de acuerdo con Jordan. A principios de la década de 1990, Hodges se pronunció en contra de Nike, la compañía con la que Jordan se ha asociado desde el comienzo de su carrera, por trabajos desleales. Más tarde criticó a Jordan por "salir" y no usar su fama para llamar la atención sobre cuestiones de justicia social o hablar sobre política.