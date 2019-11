El Real Madrid no pasó del empate (0-0) ante el Real Betis este sábado en la jornada 12 de La Liga, celebrada en el Santiago Bernabéu, sin acierto ante un rival que apenas inquietó ni generó peligro, pero que frenó la buena dinámica blanca y su opción de colocarse líder.

Los de Zinedine Zidane tenían a tiro un sábado redondo, para dar continuidad a los triunfos frente a Galatasaray y Leganés y tomar el mando de la liga. La derrota del Barça poco antes contra el Levante y el empate entre Sevilla y Atlético servían una jornada idónea para los blancos, pero solo les dio para un empate con el que igualan a 22 puntos con el aún líder Barça.

El primer acto terminó siendo más abierto de lo que apuntaba el monólogo local de 20 minutos. El Betis lo pasó mal, pero el Madrid perdonó, en dos buenas paradas de Joel a Benzema y Ramos, o no estuvo fino en el último pase. Los de Zidane encerraron a su rival y el francés tuvo la primera en un buen desmarque. Hazard y Rodrygo dieron profundidad por las bandas, con la ayuda de los laterales.

El belga desequilibró y llegó a marcar, como se le pide más allá de su rendimiento, pero su bonita jugada la anuló el VAR por fuera de juego. Otros 10 minutos duró el asedio local, con una fuerte presión, hasta que Fekir estiró al Betis y asomó a la meta rival. También probó suerte Guardado y terminar jugada permitía a los de Rubi quedarse en campo rival y respirar en el Bernabéu.

Lee también: Actividad de mexicanos en Europa este fin de semana

La amenaza blanca pasó a ser la contra, con buenas carreras de Hazard que no encontraron rematador. Benzema acarició sin acertar un centro de Carvajal y Ramos, a bocajarro, estrelló en Joel una bonita dejada del francés con el pecho. Perdonaba el Madrid mientras dejaba cierta libertad a un Betis capaz de llegar con muy poco, como un saque de portería y un remate de Loren cerca del centro del campo.

SIN GOL NO HAY LIDERATO

Los de Zidane aprovecharon el descanso y volvieron con pilas para repetir el inicio intenso y en campo rival, pero esta vez el Betis no se metió en la cueva. Adelantado le pilló la carrera de Mendy, que se plantó solo ante el portero pero estrelló el balón al lateral. El ataque posicional le costó más al Madrid, aunque no se tuvo que preocupar de defender hasta que entró Borja Iglesias.

El 'panda' inquietó y convirtió el final en un intercambio de llegadas. Una mano de Feddal que no fue considerada penalti encendió al Bernabéu, descontento una vez más con las carreras sin repercusión de Vinicius. El delantero brasileño entró para un desenlace sin goles, con el Betis encontrando hueco por la banda izquierda. Fekir fue de nuevo el más peligroso.

Los de Zidane apelaron a la épica del Bernabéu, con un asedio de ocasiones y córner sin goleador. No encontró el gol el Madrid, para reabrir ese debate en el día que podía ponerse líder. Mientras, el Betis se escapó con un punto para seguir sumando esta semana y ponerse con 13, cuatro de momento por encima del descenso.

Lee también: Barcelona, con Lionel Messi, cae ante el Levante