Rayados vs Necaxa, ¡En vivo!, Semifinales Apertura 2019

Pese a que el Necaxa avanzó a las semifinales, con un global de 6-2, el susto que el Querétaro le metió en la vuelta fue un aviso de que el exceso de confianza le podría costar, desde esta noche en casa del Monterrey, la eliminación.

De repetirse dos anotaciones en contra, en 12 minutos, “obviamente no [alcanzará para el título], no estamos convencidos que con esto alcance para clasificar a una final, debemos seguir trabajando duro y demostrar”, dijo Cristian Calderón, lateral de los Rayos.

Sobre la bipolaridad necaxista, luego de su arrollador paso en la ida de los cuartos (3-0), en comparación con la irregularidad de la vuelta (2-3), Calderón exhortó a no marearse con la confianza.

“Simplemente hay que trabajarlo, no podemos salir así [con exceso de confianza], porque el que sigue [Monterrey] nos puede meter trabas, como nos sucedió al final del torneo pasado, que se nos dio ganar los segundos tiempos, ahora vamos por un rival más difícil, pero queremos seguir adelante”.

De los rumores de que el América lo pretendió, pero el Guadalajara le ganó en apalabrarlo, el Chicote prefirió no despejar el humo. "Se hablan muchas cosas de mí y sinceramente no me interesan ni afectan [los rumores], estoy por estos colores y por esta playera concentrado en la Liguilla”.