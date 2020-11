Ray Clemence, quien fuera portero de la selección inglesa, el Liverpool y el Tottenham Hotspur entre los 60 y los 80, ha fallecido este domingo a los 72 años.

El exjugador había sido diagnosticado de cáncer de próstata avanzado en 2005.

Entre el Liverpool y el Tottenham contabilizó 800 encuentros y con los 'Reds' formó parte del equipo que logró tres Copas de Europa.

Con la selección inglesa, luchó con Peter Shilton por el puesto de titular, logrando jugar 61 partidos.

Ya retirado, Clemence trabajó en el cuerpo técnico del Tottenham, además de ser entrenador de porteros en la federación inglesa de fútbol.

En 2014 fue integrado en el Salón de la Fama del Tottenham.

The thoughts and condolences from all of us at the Premier League are with Ray’s family and friends at this difficult time

More: https://t.co/9mlIKmzDaA pic.twitter.com/kT1jhkVy15

— Premier League (@premierleague) November 15, 2020