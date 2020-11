El delantero mexicano Raúl Jiménez se tuvo que marchar en camilla del duelo entre el Arsenal y el Wolverhampton Wanderers tras sufrir un fuerte choque de cabezas con David Luiz.

El incidente ocurrió a los cinco minutos de encuentro, cuando Jiménez y el defensor brasileño chocaron en un tiro de esquina para el Arsenal.

El atacante mexicano fue asistido durante más de 20 minutos sobre el césped y sacado en camilla, mientras que Luiz sangraba visiblemente y recibió un aparatoso vendaje en la cabeza.

El brasileño, que sí pudo continuar jugando, se interesó por el estado de Jiménez mientras a este le sacaban por la banda del Emirates Stadium.



Jeez, this looks awful. Hope David Luiz and Raul Jimenez are both okay pic.twitter.com/ya33oDDtGc

— thomas (@FClMthomas) November 29, 2020