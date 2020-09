Que también sancionen a los árbitros, solicita Paco Palencia

Juan Francisco Palencia no calló ante el error del árbitro Oscar Macías Romo, quien se “comió” el segundo gol del Cruz Azul, y pidió justicia sobre los nazarenos.

La Máquina venció 3-2 al Mazatlán FC, con el protagonismo del silbante, sobre todo en el 2-1 a favor de los cementeros.

“Parece que la regla no existiera, todo el mundo lo sabe y lo vio. Lo que más me asusta, nos decían que no había una toma contundente. Me parece que no hay forma física en el mundo, porque una pelota es imposible que salga de esta manera con un sólo toque”, dijo el timonel del club sinaloense.

Al minuto 49, Jonathan Rodríguez marcó de penalti, pero impactó dos veces el esférico y el tanto no debió contar. El uruguayo se resbaló antes de cobrar, lo que provocó la infracción, ignorada por el cuerpo arbitral. El reglamento de la FIFA señala que si el ejecutor vuelve a tocar el balón antes que otro jugador –rival o compañero– se concede un tiro libre indirecto.

Lee también: Siboldi también desconoce reglamento tras el cobro de Jonathan Rodríguez

“La volvimos a ver todos y es lamentable que el árbitro no tome una decisión”, añadió Paco. “Cruz Azul no tiene la culpa de la decisión del árbitro o del miedo de los árbitros al no querer tomar una decisión”.

Fue entonces que Palencia mandó una sugerencia a Arturo Brizio: “Son malas decisiones no tomar decisiones. Ya te pones a pensar que no tienen la responsabilidad tomarlas… es muy clara la jugada, con esa parábola, pero ninguno toma decisión y lo más fácil es tomar el gol. Invito a la Comisión de Arbitraje también sancionar a los árbitros por no tomar decisión, porque no sabemos si lo hacen, y nosotros nos vamos con las manos vacías”.