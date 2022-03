Dentro de la majestuosidad con la que se pensaron los ocho estadios en los que se jugará la Copa del Mundo Qatar 2022, siempre hubo uno que llamó la atención por los materiales que se utilizarían para construirlo.

El estadio 974 se levanta en la costa del Golfo Pérsico y, a diferencia de los otros cinco inmuebles que se hicieron específicamente para el Mundial y los dos que se renovaron, éste no solamente tuvo un costo mucho menor, sino que desaparecerá cuando acabe la competencia.

“El costo final no lo tenemos, ya que apenas se terminó para la Copa Árabe [que se jugó a finales del año pasado], pero si comparas el costo de este estadio con otros con la misma capacidad —40 mil aficionados—, pero hechos con los materiales tradicionales de construcción, este es más barato aproximadamente en un 20%”, comentó Mohammed Al Atwaan, quien es project manager del estadio, que obtiene su nombre —además del número de contenedores de barco que se utilizaron en su construcción— del código de marcación telefónica para Qatar.



¿Cuál es la diferencia en costo con los otros estadios?

Con construcciones monumentales, como el estadio Lusail [de 80 mil espectadores], que representó un gasto aproximado de 800 millones de dólares, para la mayoría de quienes conocen el 974 es rápido entender por qué no ha tenido un costo elevado, no solamente por el tipo de materiales, sino porque no utilizará un sistema mecánico de climatización, ya que esos mismos materiales ayudarán en cuestión de regular la temperatura.

Para hacer el 974 se utilizaron cerca de 230 millones de dólares, en una comparación con otro estadio para 40 mil espectadores, como el Al Thumama, para el que se invirtieron alrededor de 350 mdd. De ahí, esa reducción a la que se refiere Al Atwaan.

Este inmueble, obra de la firma española Fenwick Iribarren Arquitectos, tendrá seis partidos de la fase de grupos y uno en los octavos de final.

“Tuvimos algunos juegos de la Copa Árabe, pero en el Mundial tendremos seis”, añadió