Quedó definida la final de la Liga de Campeones de la Concacaf , la cual la disputarán los Pumas, que dejaron en el camino al Cruz Azul, y enfrentarán al Seattle Sounders, triunfador de la serie ante el New York City FC.

Ambas escuadras ya conoces los horarios de la final continental, la cual significa una revancha para el conjunto Universitario, pues en el 2005 cayeron ante el Saprissa de Costa Rica y se quedaron a un paso de representar a México y a la Concacaf en el Mundial de Clubes.

En la final de esta edición se disputarán dos partidos, de ida y de vuelta. El primero será en el Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México, para después cerrar en territorio estadounidense.



Día: Miércoles 27 de abril

Hora: 21:30 horas

Estadio: Olímpico Universitario



Concacaf announces schedule for 2022 SCCL Final between Pumas UNAM and Seattle Sounders FC

https://t.co/JNjXmxNmX8

Concacaf anuncia calendario para la final de la SCCL 2022 entre Pumas UNAM y Seattle Sounders FC

https://t.co/jzND9Zq1kz#SCCL22 @PumasMX @SoundersFC

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 14, 2022