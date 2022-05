Los últimos días de Seattle fueron fríos, nublados y a veces lluviosos. La ciudad por un momento parecía triste, sentimiento que Pumas lució después de perder la final de la Liga de Campeones de la Concacaf al caer 3-0 (Global: 5-2) contra el Seattle Sounders.

Fue la segunda ocasión que el cuadro Universitario cayó en esta instancia. La decepción por dejar ir el boleto al Mundial de Clubes era notoria en los rostros de todos los ‘Auriazules’ como el de Efraín Velarde, quien aceptó que de su larga carrera, este momento es uno de los más complicados.

“Es uno de los momentos más complicados, más difíciles de digerir. Siempre perder una final es lo más complicado para un jugador y tenemos que tratar de pensar en el partido del domingo, es un golpe muy duro”, comentó dolido el ‘Chispa’.



Reconoce que el planteamiento de Pumas no fue el adecuado para afrontar un partido tan importante como contra el Seattle Sounders, “Son situaciones inexplicables, son cosas que no puedes explicar, simplemente dentro del terreno de juego no fuimos contundentes y lamentablemente no nos alcanzó”.

El defensor sabe que es un fracaso del club, pero tienen que darle vuelta a la página para afrontar el siguiente compromiso contra Chivas por un lugar en la liguilla de la Liga MX, “Es un golpe durísimo, la vida te da este tipo de adversidades que a nadie nos gusta y es difícil decirlo con palabras, tenemos que ver para adelante porque el domingo tenemos un compromiso muy importante y esperemos estar en la Liguilla”.

Finalmente, Efraín Velarde mandó un mensaje a la afición Universitaria y agradeció por el apoyo mostrado para este partido, pidiendo que mantengan la frente en alto porque aún falta el torneo mexicano, “Estamos muy agradecidos con nuestra afición, se han desviado por nosotros, lamentablemente no pudimos darles un resultado y un campeonato que tanto anhelaban y hay que seguir trabajando en la liga que tenemos oportunidad todavía”.



