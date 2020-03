Kike Mateu celebra como si la Copa del Mundo estuviera en sus manos. Desde Sudáfrica 2010 su mayor alegría era el dramático triunfo de la selección Española sobre Holanda. Pero, a casi una década de esa final, al periodista español le tocó narrar el partido más importante de su vida, el de su victoria sobre el coronavirus.

Mateu, una más de las personas que se recuperaron del virus en España, relató que la mejor manera de sobrellevar el aislamiento era mediante redes sociales, razón por la que cantó su recuperación en Twitter como el gol que le dio a los españoles su primer título mundial de la FIFA. “Cuando me confirmaron que ya no tenía Covid-19, en el fondo sentí la emoción de [Andrés] Iniesta y su anotación en la final de Johanesburgo; soy periodista deportivo, soy futbolero, por eso la relación entre el futbol y la vida”, dijo el comunicador de 44 años de edad, de los cuales 22 los ha dedicado a la narración.

Irónicamente, el futbol que tanto le apasiona fue lo que comprometió su salud ante la amenaza del coronavirus, al asistir el 19 de febrero al Atalanta-Valencia, ida de los octavos de final, en el estadio San Siro. Esa noche de Champions League que los expertos han señalado como el detonante en la propagación del Covid-19 en Italia y España.

“En ese juego se movilizaron unas 60 mil personas entre Milán y Bérgamo, no sabíamos que el virus ya estaba, muchos italianos se juntaron con los aficionados de Valencia y muchos regresamos infectados y ni supe por quién”.

Días después, ya en Valencia, el coronavirus dominaba y era agresivo, recordó: “El primer síntoma llegó al día cuatro, comencé con una extraña falta de aire, molestia en la parte frontal del pecho, no dolía, pero sí molestaba, y tos seca que duró a lo largo de los siguientes tres días entre fiebre y dolor muscular. Como no evolucionaba, fui al hospital y me confirmaron que tenía el virus”.

Con el paso del tiempo en el aislamiento el primer alivio fue que no contagió a sus allegados y que convertirse en el primer periodista español con Covid-19 debía tener un propósito.

“He estado 31 días infectado y quise contar la realidad mediante tuits y las intervenciones en radio y tele, quise ayudar a sobrellevar la enfermedad con información y consejos de prevención”.

A pesar de que España ya rebasó las cinco mil muertes (72 mil infectados) y en México las autoridades sanitarias han confirmado 12 fallecimientos (717), a Kike le extraña que la percepción del virus en nuestro país no sea la misma que en Europa.

“A los mexicanos y a sus dirigentes, en España hubo fase 2 también, los casos eran pocos y el problema fue creer que no pasaba nada, que todo era controlable, pero llegará la saturación de los hospitales; son necesarias las medidas drásticas de confinamiento, no hay que esperar que explote”, advirtió.