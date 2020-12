Pedro Troglio, entrenador del Olimpia de Honduras, señaló al comentarista de ESPN David Faitelson como alguien que no “entiende de nada de futbol”, agregando que el periodismo que practica es “amarillista y ridículo”.

Al término del juego en el que Tigres goleó al cuadro hondureño por 3-0, Troglio contestó los comentarios del periodista mexicano, quien señaló que Tigres vivió una fiesta: “Pueden decir lo que quieran… Hay algunos que no entienden nada de futbol y hablan muchísimo. Algunos comprenden que hay una diferencia importante, el plantel de Tigres vale 60 mmd y el nuestro 5. Es claro que estaban por encima de nuestro nivel, pero no nos patean al arco en la primera parte, y en el segundo tuvimos la mejor tenencia”.

Señaló que a él no le gusta, “ese periodismo agresivo y soberbio. Es claro que Tigres gana, pero que hizo una fiesta… bueno, lo felicito, me quedo con el periodismo serio, y no quedarme con los amarillistas y ridículos”.

Sobre el juego, al argentino dijo: “Con un hombre más nos podían generar mucho juego, pero salvo ese penalti no hubo mucho. La jugada del partido es esa del primer tiempo, y se va un trabajo perfecto que se había hecho”.

El mensaje “fue muy claro, queríamos meternos en la historia del club, veníamos con ilusión y enfrentando a equipos muy fuertes en lo económico. Esta era una competencia importante y luchamos con inferioridad de condiciones. Nos metimos entre los mejores cuatro”.

Lo único que le puede reprochar al arbitraje es que “no terminó el juego cuando se cumplieron 47 minutos en el primer tiempo: sólo se puede alargar en un penalti no es un córner, pero lo cobró y nos hicieron el gol”.