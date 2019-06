Panamá toma con seriedad a Jamaica

La teoría indica que ellos, por historia y tradición futbolística, son los favoritos de cara al duelo de esta tarde en el Lincoln Financial Field, pero no olvidan que enfrentan a la selección que ha perdido las dos más recientes finales en la Copa Oro.

Julio César Dely Valdés, director técnico del combinado de Panamá, asume el reto de meter a su equipo en las semifinales del torneo de la Concacaf, aunque no puede dejar de subrayar el crecimiento de Jamaica... Y para muestra, sus viajes al duelo por el título en las ediciones 2015 y 2017, que perdió frente a México y Estados Unidos, respectivamente.



“Jamaica siempre es fuerte, y siempre nos complica”, reconoció el exatacante. “Creo que el tiempo extra que tuvieron los jugadores para recuperarse va a ser clave. Necesitaremos toda la energía y fuerza de su parte. Estamos esperando esta prueba”.

En caso de haber derrotado a los estadounidenses el miércoles, los canaleros habrían enfrentado hoy a Curazao, mas Dely Valdés no encuentra muchas diferencias entre los combinados caribeños.

“Para mí, por lo que he visto, no creo que haya mucha diferencia entre Jamaica y Curazao”, desmenuzó. “Lo digo de la mejor manera. Son dos equipos muy buenos, que están jugando bien al futbol en este momento. No creo que haya cambiado para nosotros haber terminado en segundo lugar. Iba a ser difícil de cualquier manera”.

Pero tiene fe en que su Panamá hoy dará otro importante salto rumbo a la élite dentro de la Concacaf.

