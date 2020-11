Si el futbol fue de merecer “Pachuca debería seguir vivo”, dijo Paulo Pezzolano, técnico de los Tuzos, pero, “como esto es de goles”.

Los hidalguenses se fueron del torneo al no poder superar a los Pumas en dos juegos, al no poder anotarles gol en 180 minutos, más los descuentos. El uruguayo lo acepta, así son las reglas, pero al mismo tiempo no deja de lamentarse.

“Siempre lo dije, el futbol no es merecimiento, es por goles. Merecimos un poco más, pero nos faltó el gol. Pasó Pumas, y nada. Dejamos todo y con la frente en alto, buscando el resultado, siempre fue propuesta y nunca respuesta. Así es el futbol, si no se da en un semestre se dará en el otro, pero siempre bajo esta misma línea”.

La falta de un centro delantero “matón” es de lo que más adoleció el cuadro tuzo. “No diría que nos faltó una posición clave, aunque se ve en los números. Quizá nos faltó un nueve, quizá un extremo, un interior, pero al final nos faltó el gol. Sabemos que en este semestre hemos fallado por ahí. Defendimos muy bien, pero todo el equipo. El gol no es sólo del “nueve”.

La frustración es grande: “Nos vamos de una manera en que no lo merecíamos, pero ya fue, mi cabeza ya está en lo que viene”.

En su resumen del torneo, dijo que los Tuzos de Pachuca fueron: “Un equipo muy intenso, que siempre intentó jugar, que siempre buscó el arco rival, contra el equipo que fuera. Ningún rival fue superior a nosotros, por ahí va el resumen del torneo. Este es el comienzo para llegar a lo que quiere Pachuca”.