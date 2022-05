Pachuca, en busca del título con su nueva camada de estrellas

Pachuca lo volvió a hacer. Los Tuzos han vuelto a formar una camada de jugadores que bien pueden darle otro título en el futbol mexicano y también pueden ser base de la Selección Mexicana, quizá no para este Mundial de Qatar, pero sí para el del 2026. En los 90 se hablaba de gente como Octavio Valdez., Cesáreo Victorino y Alberto Rodríguez. Después surgieron los Jaime Correa y Fausto Pinto.

Hace cinco años aparecieron los Hirving Lozano, Rodolfo Pizarro y Erick Gutiérrez. Ahora la base tuza se soporta en gente como Víctor Guzmán como el "veterano", liderando a los "nuevos" como Kevin Álvarez, Miguel Tapias, Emilio Sánchez y Luis Chávez. "Podemos decir que estos son los herederos del Chucky, Pizarro y Guti", reconoce Jan Westerhof, parte importante en el desarrollo de las fuerzas básicas de los Tuzos.



El secreto para que esto se dé, afirma el holandés, "es la competencia interna. En Pachuca se realizan los procesos normales, como en todos lados: Sub 15, Sub 17, Sub 18, Sub 20, pero queremos sacar a los mejores lo más pronto posible y los que se quedan atrás, no hablar. Aquí llega el mejor, pero también el que es más disciplinado y profesional. Se han quedado fuera muchos grandes futbolistas por el simple hecho de no aguantar la disciplina". No es que no existan segundas oportunidades.

"Son jóvenes, y como tal sabemos que se van a equivocar. Puede seguir, pero te va a costar el doble de trabajo". Acepta Westerhof, que la sobre población de futbolistas "comienza a ser un problema. Yo tengo a un gran lateral puede ser el nuevo Erick Aguirre, pero arriba de él hay otros con más experiencia. En algunas casos hay que tener paciencia". Otro reto que se le pone a los chicos tuzos "es ponerlos a competir en categorías mayores. Los Sub 15 a veces van con la Sub 17, y los Sub 17 a los Sub 20.

Es un reto, a veces un riesgo, pero los llevamos poco a poco, los cuidamos, todo con la intención de que haya más futbolistas, que se desarrollen". Admite que esto, el club Pachuca, al final es una empresa "y como todo es un negocio, un buen negocio. Pero aquí hacemos las cosas bien. Los chicos llegan a estudiar, a descansar y a jugar, a formarse como futbolistas. A la larga el club puede sacar dividendos de lo que invirtió, pero el jugador también, puede cambiar su vida".

El problema más grande al que se enfrentan, "son los papás, los promotores. Llegan muchas personas a hablarles al oído. Es un error que se quieran ir. Papás, representantes, piensan demasiado en el corto plazo. Cualquier talento de México no podría estar en un mejor club que el Pachuca. Yo recomiendo que tengan paciencia, en cualquier momento podrían tener oportunidad.

Hoy Pachuca es el líder de la competencia, jugando con la mayoría de jugadores mexicanos, la mayoría de ellos formados en Pachuca. "El profesor (Guillermo) Almada sabe lo que tenemos aquí. Tiene jugadores que llegan bien formados y hay muchos más que vienen atrás. No sé si seamos campeones, pero ya se ha ganado mucho con este proceso".



Kevin Álvarez

23 años

Lateral derecho

Colima, Colima.





Miguel Tapías

25 años

Defensa central

Hermosillo, Sonora





Luis Chávez

26 años

Volante

Cihuatlán, Jalisco





Erick Sánchez

22 años

Delantero

Ciudad de México