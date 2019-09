No todos tienen la posibilidad de estar arriba: Miguel González

El técnico de los universitarios, Miguel González, aceptó que se van con una gran alegría por la sufrida victoria de los Pumas sobre Toluca.

Sin embargo, destacó que han sido muy imprecisos en el duelo ante los Diablos Rojos.

"Nos vamos con una una gran alegría. Fue una victoria sufrida. Fuimos muy imprecisos pero era importante ganar para amarrar posiciones", señaló el técnico español.

El estratega europeo fue contundente y aseguró que no todos pueden estar arriba de la clasificación.

"Todos quieren estar arriba, pero no se puede. No todo el mundo tiene la posibilidad de estar arriba. Hoy se hablan de los jugadores, el jueves se hablaba del técnico", señaló.

Sobre el balance de cuatro victorias y cuatro derrotas, aseguró que "no estamos mal, estamos peleando por la Liguilla. Ahí seguimos, la gente habla de calendario, pero no analizan los partidos. No le ganas fácil a nadie", sentenció.