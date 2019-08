No podemos darnos el lujo de dejar ir puntos: Corona

El primer triunfo de Cruz Azul llegó hasta la Jornada 4 del Apertura 2019.

Por lo mismo, para Jesús Corona era comprensible la molestia de los seguidores, quienes estuvieron ausentes en el duelo de este sábado ante los Bravos.

“No estábamos conformes con nuestro accionar y los resultados. Sabemos que la afición está en su derecho de exigir, conocemos nuestra responsabilidad”, reconoció el portero mexicano.

La Máquina frenó la inercia negativa que tuvo en el arranque del torneo, luego de dos empates y una derrota. Y aunque la goleada ante Querétaro fue una llamada de atención, Corona señaló que fueron excesivas las críticas.

“Estamos en un club que se magnifica todo. Hay que asumir esa responsabilidad también, no podemos darnos el lujo de dejar ir puntos y bueno, no habíamos ganado”.



Y aunque no fue una contundente victoria, gracias al 2-0 ante FC Juárez se rompió una racha de Cruz Azul de seis duelos de liga sin anotar más de un gol (tres de este torneo y tres del anterior).

“El objetivo era ganar cómo fuera hoy, cosa que se concretó”, finalizó Corona.