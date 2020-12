El partido entre Baltimore y Pittsburgh, previsto inicialmente para el Día de Acción de Gracias, fue pospuesto por tercera ocasión.

El duelo entre Ravens y Steelers se disputará el miércoles a las 14:40 horas, tras un brote de coronavirus en las filas de Baltimore, con más de una veintena de afectados

La visita de los Ravens a Pittsburgh estaba programada inicialmente para el Día de Acción de Gracias, que se celebró el jueves pasado. Se pospuso al domingo y luego al martes.

El peor brote de coronavirus registrado en la NFL durante esta temporada había dejado a los Ravens sólo con tres miembros de la línea defensiva y con un quarterback.

El más reciente cambio dispuesto por la NFL había sido anunciado el lunes luego que los Ravens colocaron a los titulares Matthew Judon, Willie Snead y Mark Andrews en la lista de Covid-19.

The Week 12 @Ravens-@steelers game has been moved to Wednesday at 3:40pm ET on NBC. Here's a look at the changes and the full schedule: https://t.co/UUfSeq2uvh pic.twitter.com/59eCLmLlX6

— NFL Football Operations (@NFLFootballOps) December 1, 2020