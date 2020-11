Muere jugador de futbol en accidente automovilístico

El lateral derecho internacional sudafricano Anele Ngcongca falleció en un accidente de auto cerca de Durban, anunció este lunes su club Amazulu. Ngcongca, de 33 años, murió tras salir despedido de un auto, cuya conductora perdió el control.

El jugador nacido en Ciudad del Cabo formó parte de la selección sudafricana en el 2010 disputada en casa, y participó en la victoria por 2-1 contra Francia, que no impidió la eliminación en primera ronda del país organizador, el primero del continente en albergar el Mundial. Ngcongca jugó 53 partidos con la camiseta de los Bafana Bafana, el último hace cuatro años.



Our condolences on the untimely passing away of former Bafana Bafana defender Anele Ngcongca, who died in a car accident this morning.

May his soul RIP. pic.twitter.com/dCpxLu47Cz

— Bafana Bafana (@BafanaBafana) November 23, 2020