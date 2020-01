El nuevo proyecto en Chivas, comandado por Ricardo Peláez, se basa en formar jugadores capaces de nutrir al primer equipo, para no tener que recurrir al mercado y hacer inversiones tan fuertes, como la del presente torneo.

Daniel Ríos se ha convertido en un jugador histórico dentro de la franquicia de Nashville, convirtiéndose en el primer jugador mexicano del cual adquieren los derechos federativos en su totalidad. Esto le ha dado una dosis de responsabilidad extra al delantero.

“Ser el primer jugador, ser latino, es un tema de los hispanos, tengo que dar buen ejemplo, yo sabía que iba a ser una responsabilidad grande, dejar bien parado a México, a los jugadores, en lo deportivo y en lo personal. Acepté el reto desde el principio y este año será muy bueno para el equipo y para mí en lo personal”.

Daniel, oriundo de Aguascalientes, se desarrolló como futbolista portando los colores del Guadalajara, cumpliendo el sueño de llegar al primer equipo gracias a un viejo conocido de los rojiblancos.

“Fueron nueve años que estuve en Chivas que me ayudaron a formarme como persona y jugador, viví todo el proceso con el Guadalajara. A mi me subió “Chepo” de la Torre y es un entrenador al que le gustan los delanteros grandes, que cabecean bien, retienen el balón, que son de área y goleadores. Lamentablemente duró pocas jornadas del torneo y lo corrieron, en eso llegó Almeyda. Quedamos campeones de Copa contra León en la final”.

El delantero formado en la cantera del Guadalajara, no recibió las oportunidades en el primer equipo que era comandado en aquel momento por Matías Almeyda, viviendo momentos complicados, vistiendo los colores de diversos clubes en México.

“Almeyda me mandó a préstamo a Coras, estuve allá dos torneos. En Copa le metí gol al América, Cruz Azul, Santos, Tijuana, tuve algunas pequeñas lesiones y después se movió la plaza para Zacatepec. Yo duré 6 meses y la verdad, después de los torneos que había tenido había oportunidad con otros equipos de primera que me querían”.

El cambio de liga, entre otras cosas, han ayudado al crecimiento personal y profesional de Daniel Ríos, quien vivió la falta de oportunidades y lo cual se ha convertido en una constante dentro del balompié mexicano.

“Si no te dan la oportunidad, no te equivocas y así no vas a aprender. El cambiar de país, de ciudad, el idioma y todo te da muchísimo, tienes que madurar y adaptarte. Mis compañeros me arroparon bastante bien el primer año, es un vestidor más sano allá”.