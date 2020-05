"Miguel Herrera merece dirigir en Europa", Pedro Caixinha

Pedro Caixinha, extecnico de Santos y Cruz Azul, elogió el trabajo de Miguel Herrera, entrenador del América, de quien dijo, tiene la capacidad de dirigir en el futbol de Europa.

En entrevista para TUDN, el portugués, quien perdió una final con el Cruz Azul frente al mismísimo Piojo, dijo, "Miguel se lo merece, es de las personas que siempre van hacia adelante, ojalá que pronto le llegue la oportunidad y la aproveche", comentó.

El carácter de Herrera, "es algo a lo que puede sacarle provecho, es muy competitivo, como yo. Es muy bueno que en momentos importantes no se achique. Más allá de que hayamos discutido en algún momento en la cancha, tenemos una relación muy cordial y me gustaría mucho verlo trabajando fuera de México, porque lo hará muy bien".

La gestión de Pedro Caixinha en Cruz Azul quedará marcada, sobre todo, por la final del Apertura 2018, en la que los cementeros cayeron ante el América. Para el portugués, ese episodio significó una dura derrota, pero ya conocía la sensación de coronarse en la Liga MX (con Santos).

La dolencia que provocó aquel 'Clásico Joven' caló profundo en La Noria, y el técnico lo sintió, especialmente, por un hombre al que tiene en la más alta consideración: el capitán, Jesús Corona.

"Detrás de todo futbolista, hay un ser humano, una persona, y Chuy ha sido, de todas las personas con las que trabajé, una persona amiga, próxima. Mantenemos un contacto frecuente, es alguien en quien puedo confiar de igual manera que él puede confiar en mí", dijo.

Y precisamente debido a la gran estima que le tiene, es que el estratega lamenta no haber podido conducir a aquella 'Máquina' hacia el ansiado campeonato, que habría sido el primero para el portero.

"Lo que sí me da pena, por lo que él representa no sólo para Cruz Azul sino para el futbol mexicano, es que no ha conseguido un título de Liga... Porque Chuy se lo merecía por la manera en la que trabajaba, cómo se dedicaba a la institución, al grupo, cómo intentaba encaminarlos a todos en dirección a los objetivos que teníamos", señaló.

Tras el cese de Caixinha, el guardameta mexicano fue uno de los jugadores celestes que mejor se expresó con respecto al su trabajo en la institución.