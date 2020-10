La primera victoria como visitante del Mazatlán FC tomó por sorpresa a muchas personas, incluido su director técnico, Tomás Boy, quien aceptó que no contemplaba ganar por diferencia de cinco goles.

“Nunca esperas golear a un adversario como el San Luis. Es un equipo que pelea muy fuerte, trabaja muy duro y es muy duro de superar. La goleada sí me sorprende, pero no me sorprende la capacidad con la que mi equipo supo aprovechar estas circunstancias”, señaló.

‘El Jefe’ consideró que “las goleadas a veces son accidentes” y aseguró que el Atlético de San Luis no es percibido como un rival fácilmente superable, por lo que alabó el desempeño de sus dirigidos.

En especial, se refirió al del brasileño Camilo Sanvezzo, quien marcó un triplete, pero cuya permanencia en Sinaloa no está garantizada. “Camilo Sanvezzo es un gran jugador. Yo sería feliz de que pudiera quedarse. Sus actuaciones están poniendo en relieve sus ganas de quedarse. Mi directiva es muy inteligente y buscará que se quede con nosotros”, adelantó.

Boy lamentó que el Mazatlán FC ya no dependa de sí mismo para clasificar al repechaje del Guardianes 2020; sin embargo, se empeñó en que no dejará de luchar mientras exista una opción.

“El anterior partido, todavía teníamos posibilidades que dependían de nosotros. Esta vez, ya no, pero la posición del equipo ha mejorado y ese es el objetivo primordial, posicionar mejor al equipo”, finalizó.