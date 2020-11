Mazatlán FC necesita reforzarse para ser competitivo: Tomás Boy

Tomás Boy, técnico del Mazatlán, quiere que le refuercen el equipo para el siguiente torneo, si es qu quieren que sea competitivo. Al término del juego en el que el cuadro sinaloense fue goleado 4-0 por Santos, el Jefe indicó que hay que ser inteligenctes de cara al siguiente torneo.

“Sí se necesita en mi opinión (refuerzos), para que podamos hacer competencias diferentes. Hay algunos jugadores que no vamos a poder retener por condiciones de contrato, hay mucha determinación e inteligencia en mi directiva, para cubrir necesidades”.

Puedes leer: "Santos golea al Mazatlán FC y asegura localía en el repechaje del Guardianes 2020"

Sobre el partido, se negó a hablar de la labor del central César Ramos. “Del árbitro no voy a decir absolutamente nada. Evidentemente según quienes lo vieron bien, el partido se rompe en la expulsión (de José Ortiz), tuvimos un viaje muy largo de diez horas. El equipo dio todo lo que podía, hicimos un gran primer tiempo… No sé que pasó en un penalti que pudo ser a favor. Me quedo tranquilo con el desempeño general del equipo”.

Al Jefe le gusta estar en Mazatlán: “El equipo me gusta como trabaja, como juega, hubiera sido padre de poder aspirar al repechaje, no se dio, no es tan fácil encontrar motivación en el último juego, aunque hay un problema ahí de descenso. En este mismo partido merecimos otra cosa, cuatro goles son demasiados para lo que el equipo mostró. La adaptación de mudarse no ha sido difícil, jugadores casados, en fin. La plantilla está sujeta de mejoría, mi directiva está trabajando duro para que esto se dé en mejores condiciones y que haya refuerzos para que este equipo juegue mejor y gane partidos”.