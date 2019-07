Maxi López vs Wanda Nara, pleito interminable

El pleito entre el futbolista Maxi López y su ex mujer Wanda Nara sigue abierto. Una lucha sin cuartel.

En su más reciente visita a Argentina, Maxi, quién ahora juega en Brasil atacó a la abogada de su ex mujer, Ana Rosenfeld, diciendo que aparece en todos los programas de chismes solo para hacer polémica, lo que le redituá gran publicidad. "Le conviene y utiliza a Wanda porque ella no le pagó nunca, y así puede estar en los medios y generar polémica. Creo que después de tanto tiempo había llegado el momento de salir a decir algunas cosas. Nada más", dijo en una edición de otro de los programas de ese corte.

Lo que quiere el delantero es la posibilidad de ver más seguido a los hijos que tuvo con la modelo y ahora representante de su marido Mauro Icardi, delantero del Inter de Milán por quien dejó a Maxi... “Lo único que quiero es tener buena relación por el bienestar de los chicos, pero bueno… Siempre obtuve bloqueos y un montón de cosas que me impedían ver a los chicos, sólo que antes estaba en Europa y era todo más fácil, hoy no, recalcó”.

Criticó las actitudes de si ex mujer al no dejarle estar con sus hijos: "Este año viajé tres o cuatro veces desde Brasil con 12 horas de vuelo para el cumpleaños de los chicos y cuando llegaba no estaban en la ciudad, o se los llevaba, como pasó la última vez. Mil veces no me abrieron la puerta".