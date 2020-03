Marco García es una excelente persona: entrenadora de Pumas Femenil

Después de las acusaciones de acoso sexual sobre Marco García, la entrenadora de las Pumas, Ileana Dávila, dijo que pudo haber sido un error del futbolista y que no conoce el caso a la perfección.

“La directiva ya se manifestó sobre el caso. Yo conozco a Marco desde que era un niño y, para mí, es una persona excelente. No me consta y no estuve en la situación, por lo que no puedo decir mi opinión sobre eso”, dijo la timonel, al término del compromiso entre las felinas y Cruz Azul (0-0).

El canterano auriazul fue marginado del primer equipo varonil, además de que sufrió una lesión que lo marginará de seis a siete meses de las canchas.

“Sé que ahorita [Marco] está separado, pero nada más”, indicó la estratega.

Sobre la relación de García con las integrantes del equipo femenil —que hoy debutó en el estadio Olímpico Universitario— Dávila aseguró ser positiva.

“Varias de ellas se llevan bien con él, porque es una gran persona. No sé, a lo mejor sí cometió un error”, concluyó la directora técnica auriazul.

Antes del partido de este mediodía, se le cuestionó a Leopoldo Silva, presidente del club, alguna actualización sobre la situación extracancha, pero declinó respuesta: “No hay comentarios”.

Deneva Cagigas, defensa titular en la escuadra femenil, dijo que era “un tema que a mí no me compete hablar”.

García fue señalado de acosar a una extrabajadora del club, cuando todavía pertenecía a las categorías inferiores de los Pumas. El mexicano, de 18 años de edad, debutó este certamen y marcó gol.

El entrenador Miguel González quedó impresionado con las aptitudes del joven futbolista y muy pronto se ganó la titularidad en el primer equipo. El viernes 6 de marzo salió lesionado durante el partido con el América.