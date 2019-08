Y pensar que Luis Romo pudo jugar en Cruz Azul.

El goleador, capitán y surgido del Querétaro formó parte alguna vez de La Máquina, a la que le metió dos tantos esta tarde en el estadio La Corregidora.

No fue hace mucho que defendía la camiseta celeste. En el 2011, el oriundo de Ahome, Sinaloa, formó parte del equipo sub 15. Al no tener continuación, buscó suerte con los Gallos Blancos, donde completó su proceso, debutó, se consolidó, obtuvo la capitanía y este sábado anotó un par de veces a su exequipo.



“Cruz Azul siempre será una motivación y no porque estuve ahí. Es un club grande y hay que demostrarse siempre”, dijo el defensa, quien estuvo como medio de contención por indicaciones del entrenador, Víctor Manuel Vucetich.

“Destaco su actitud. Es alguien que puede jugar en cualquier posición y fue un acierto colocarlo como medio”, le aplaudió el veterano estratega.

“Me integré también como tercer central, para apoyar a mis compañeros, hacía atrás y adelante, para tener un mejor soporte”, añadió el jugador, de 24 años de edad.

El primer gol de Romo llegó tras una pared con Ake Loba y, con un recorte, se quitó la doble marcación de encima —Pablo Aguilar y Julio César Domínguez—. En el segundo, aprovechó una mala salida cementera y fusiló a José de Jesús Corona.



“La pelota llama, dicen”.

Para el sinaloense, portar el gafete de capitán de la institución que confió en él, es todo un privilegio y una gran responsabilidad, inspirado por aquellos que han tenido esa labor extra sobre la cancha.

“Es un gran honor. Tengo mucho cariño por todo lo que he pasado para llegar.

Romo no fue el único exfutbolista del Cruz Azul que hizo gol esta tarde. Jair Pereira también tiene pasado celeste y gritó a todo pulmón su tanto sobre el equipo de Pedro Caixinha.

