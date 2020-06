Luis Hernández y su viral Tik Tok de Guardianes de la Galaxia

El exfutbolista aprovecha bien el tiempo de la cuarentena, para explotar su creatividad en las redes sociales, especialmente en Tik Tok.

Ahora, el "Matador" se caracterizó de Yondu Udonta, personaje de las cintas de Guardianes de la Galaxia de Marvel, interpretado por el actor Michael Rooker.

Incluso, en el videoclip el exseleccionado nacional baila la famosa canción Come and Get your love, de Redbone.

De esta manera, Luis Hernández complace a sus seguidores con otra divertida publicación.