Los expertos opinan sobre la goleada de México a Bermudas

La opinión de los expertos tras la goleada del Tricolor en Bermudas.

GAFETE INTERNACIONAL – Gilberto Alcalá

Fue una caricatura de partido

Después de esta caricatura de partido, la gente de la Federación Mexicana de Futbol y del cuerpo técnico del Tricolor deben estar contentos, porque salen con un triunfo merecido contra una selección que fue más fácil que cualquier equipo amateur de una liga importante acá en México. Lo triste es que le hicieron un gol a la Selección.

FACTOR DECISIVO – Daniel Blumrosen

El resultado, lo único rescatable

Lo único que se puede rescatar del partido jugado anoche es el resultado, la estadística, la victoria, porque un rival tan malo y limitado como Bermudas impide hacer un análisis profundo de lo ocurrido con la Selección Nacional. Eso sí, no se debe pasar de largo que los isleños le marcaron un gol al Tricolor, lo que resulta vergonzoso.



BLANCO DE CRÍTICAS – Alex Blanco

El adversario no ayudó para nada

El juego de anoche contra Bermudas sólo ratifica que este tipo de rivales no ayudan al crecimiento del Tricolor y seguirán sirviendo sólo para observar el rendimiento individual en la Selección Mexicana, porque en lo colectivo no deja algo. Los caribeños no ofrecieron resistencia y así es muy difícil calificar el desempeño colectivo del equipo.

LA VENTANA DE VENTIMILLA – Tania Ventimilla

José Juan Macías puede competir

Aunque Bermudas es un rival que no debe incomodar a México en lo más mínimo, es bueno que los resultados sean abultados, porque hablan del hambre causada por la competencia por un puesto en la Selección. Hay que destacar que José Juan Macías meta goles para competir por un puesto, pero sobre todo para que sea líder en el Preolímpico.

¡PARA QUE BEAS! - Enrique Beas

Cumplidor

No se podía pedir más. Me gustó lo del Chucky Lozano, más allá de fallar el penalti. Lo de José Juan Macías también es convincente y Uriel Antuna con Gerardo Martino es un binomio perfecto. Me preocupan dos cosas: que te hagan gol y que Diego Lainez no es ni la mitad de lo que creímos podía ser, porque sigue sin demostrar su calidad.

CONDENANDO LÍNEAS – Gustavo Calderón

La Nations League no sirve para nada

Un partido bastó para confirmar lo que creímos desde que fue anunciada la Nations League: no sirve para absolutamente nada. El adversario de anoche fue muy pobre en lo futbolístico, y pese a eso le marcó una anotación a los mexicanos, lo que deja claro que no está del todo bien el equipo de Gerardo Martino, por más que gane.

AQUÍ ESTÁ EL MAGAZO – Gerardo Melín

Se cumple con la goleada

Bien la Selección Mexicana. Era normal el triunfo y la goleada sobre Bermudas, que es un equipo muy inferior al tricolor. Se toma con seriedad el partido. Deportivamente, se hace lo correcto al ensañarse con un rival totalmente inferior que lo único que puede hacer es presumir haberle marcado un gol a México, lo cual no es muy bueno.