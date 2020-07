Haret Ortega quiere demostrar que está al nivel para competir en Primera División. Ya tuvo minutos con el América, ahora busca afianzar su nombre en el máximo circuito con el Toluca, al que llama “grande”.

“Es uno de los equipos grandes (del futbol mexicano), es el tercero que más torneos tiene, se ha trabajado bien acá y estamos acá para sumarle más a la institución”, expresó el joven defensa en una entrevista publicada por el Toluca.

Los Diablos Rojos suman 10 títulos de liga en su historia y están detrás de los máximos ganadores América (13) y Guadalajara (12). La última vez que el conjunto mexiquense se proclamó campeón de Liga, fue en el torneo Bicentenario 2010, mientras que en el Clausura 2018 disputó su más reciente final, la cual, perdió contra Santos Laguna.

Sobre la oportunidad de cambiar el azulcrema por el escarlata, al arribar al Infierno en calidad de préstamo, Ortega aseguró que será una oportunidad que aprovechará, luego de sobrellevar la competencia interna de las Águilas con tres zagueros extranjeros, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera y Sebastián Cáceres.

“Estoy muy contento, me han recibido bien los compañeros, esperemos sea un gran torneo (Apertura 2020), me comprometo a dar el cien en todo, me gustan los retos y los cambios, entonces desde el primer momento en que me avisaron, vine rápido acá, fue de un día para otro”, explicó el central de 20 años de edad.

Finalmente, el originario de Iguala, Guerrero, exhortó a la afición a ser responsables en épocas de pandemia por coronavirus.

“Acá seguimos las reglas de sanidad, como el lavarse las manos bien, el gel antibacterial, el uso de cubreboca… Se siguen los pasos de la gente que sabe y sólo invitar a todos a cuidarse, ser responsables por sus seres queridos, no hay otro método”, remató el ahora diablo. “Estoy ansioso de ya regresar a las canchas”.