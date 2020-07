Cómo ha cambiado el futbol, cómo han cambiado los tiempos.

Se supone que un periodista, un reportero, debe de tener como una de las principales características la imparcialidad, no puede tener simpatías, o por lo menos no las debe de revelar y no deben de notarse cuando hace su trabajo. Pero ahora no es así.

Edgar Martínez, que antes era reportero en Univisión, ahora el subdirector de medios del Guadalajara, y sin quitarse esa etiqueta, narrará para el canal Chivas TV, los juegos del Rebaño.

Por lo menos el partido entre Chivas-Tigres, así lo hizo.

Quizá se quiera implementar el estilo estadounidense, de tener un narrador o comentarista del equipo, que sólo se dedique a hablar bien de este, si ese es el caso, qué bien, pero si no… ¿Dónde quedó el rigor periodístico?