El Atlas acumuló su quinta derrota consecutiva desde la llegada del técnico Rafael Puente Jr., tras caer ante las Chivas en el Clásico Tapatío.

La urgencia por no salir de la mala racha comienza a reflejarse en las reacciones del entrenador, quien en la conferencia de prensa al finalizar el partido explotó contra los cuestionamientos de los reporteros.

- ¿Cómo sostener a un entrenador con cinco derrotas consecutivas?

“No me corresponde a mí darte esa respuesta […] No me voy a bajar del barco, pero por ningún motivo”, fue parte de la declaración del estratega del Atlas.

Sin embargo, Puente Jr. no aguantó más las preguntas y dejó la sala con gestos de molestia, mientras el equipo rojinegro se mantiene en el penúltimo lugar del Clausura 2020.

