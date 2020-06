Después de que 15 elementos de Santos Laguna dieran positivo a coronavirus, el técnico del cuadro lagunero, Guillermo Almada confesó que fue uno de los contagiados por Covid-19.

“Todavía no sabemos cómo me contagié y le puedo dar fe que yo no salí de mi casa. Esta enfermedad es tan traicionera, gracias a Dios no tuve ningún síntoma, ningún problema", mencionó a Unanimo Deportes.



Además el estratega habló del tema de Brian Lozano y las ofertas que hubo hace seis meses para que abandonara al Santos Laguna; sin embargo, actualmente no tienen ofertas para que cambie de equipo.

“Lo de Brian, sí hubo muchos intenciones, mucha atención en el semestre pasado. Hubo ofertas de varios equipos, llegamos a la conclusión de que era importante mantenerlo seis meses, pero ocurrió toda lo de la pandemia, lo que complicó la finalización del campeonato. Hasta el momento hay intenciones, no hay ninguna oferta", puntualizó.

