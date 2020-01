Uno de los talentos más prometedores del Guadalajara porta el número 26 en la espalda y en el duelo ante Toluca, se estrenó como goleador rojiblanco, marcando el primero de la noche, cerrando una espectacular jugada con Ronaldo Cisneros.

Para Beltrán, fue un sueño hecho realidad el poder marcar su primer gol con el club en el que debutó y además, respondiendo a la confianza que le otorga el Rebaño.

“Trabajé por ello, estuve muy consciente soñando con este momento. Gracias a Dios se me dio y agradecido con mi familia, con el profe, con la institución, porque al final me dieron la oportunidad de confiar en mi y creo que es una buena manera de responderles”.

Para mala fortuna, el resultado no acompañó para que el gol terminara por ser la cereza en el pastel del triunfo. Chivas no pudo mantener la ventaja al verse con inferioridad numérica por 30 minutos, algo que no terminó por afectar, según la percepción del canterano rojiblanco.

“En cualquier liga jugar con uno menos es muy complicado, no nos afectó, pero en si el equipo trató de sacar todo adelante, de sacar los tres puntos, al final las cosas no se nos dieron pero nos vamos tranquilos”.

