Con la temporada 2019-20 cerrada, el Club América comienza la reestructuración de su plantilla femenil, la cual sufrirá numerosas bajas rumbo al torneo Apertura 2020.

Serían hasta 12 jugadoras las que dejen el Nido de Coapa y algunas ya se encargaron de adelantar la noticia en sus respectivas redes sociales, como Ana Karen López, Miroslava Maprigat, Viviana Míchel Lomelí y Susana Abundiz.

“Es momento de agradecer a este club que me ha recibido y tratado de manera muy cálida desde el momento en el que comencé a pertenecer a él. He aprendido bastante de cada una de las personas que lo forman y eso es lo que me llevo en estos momentos, al igual agradezco a la gran afición que siempre está al pie de cañón de nosotras y que me han apoyado desde mi primer día con estos colores. Les deseo mucho éxito para el siguiente torneo, y primero Dios nos andaremos viendo en las canchas, que siga rodando la redonda”, expresó vía Instagram la central Ana Karen López, quien también defendió los colores de los Pumas.

De igual manera, una de las recién llegadas y que no logró explotar como azulcrema fue Miroslava Maprigat. La joven futbolista se despidió con una emotiva carta.



“Tristemente me despido del @americafemenil , la verdad me sorprendo del enorme cariño qué le tomé a la institución, a mis amigas!, al cuerpo técnico, a mis uniformes, etc. Desgraciadamente llegué lesionada, me costó mucho salir de ahí, entrenaba y algo me dolía y era volver a terapias, fue mucho aprendizaje, MUCHA PACIENCIA, mucho esfuerzo, muchos sentimientos. Cuando empecé a tener minutos, viene esta pandemia.. ¿POR QUÉ, PARA QUÉ? mi préstamo termina, me hubiese gustado terminar el torneo con una ilusión de dar todo lo que puedo.

“Les agradezco enormemente el recibimiento tan bonito y amable de la afición, sus detalles, su apoyo incondicional, les tomé un cariño muy grande que logran quedarse aquí en mi corazón, me llevo un pedacito de águila en mi corazón, espero algún día regresar y poder darles todo eso que no pude. Si algún día el destino me lleva al nido, no habrá minuto que no pague las atenciones que tanto recibí. Voy a extrañar muchísimo este club, mis amigas qué tanto quiero, y todo lo qué en este poco tiempo pude conocer, aprender, descubrir..Fue un gran reto salir de casa, sola cuándo no estaba acostumbrada, fue muy difícil pero al final de todo fue una experiencia de vida muy hermosa. Gracias fue un orgullo portar esta playera”.

Por su parte, Viviana Míchel Lomelí y Susana Abundiz - que recientemente sufrieron un atraco- agradecieron a la afición su apoyo, pese a los pocos minutos de actividad como azulcremas.

" Hoy me toca despedirme del Club América, el club que me abrió sus puertas y me ayudó a cumplir ese sueño. Me voy sin nada que reprochar, me apoyaron siempre, desgraciadamente las lesiones no me dejaron demostrar lo que tenía por dar, pero aun así crecí y aprendí bastante de ellas y siempre estaré agradecida con el club por no dejarme sola. Gracias a aquellas personas que me ayudaron en el proceso de mi rehabilitación, estaré siempre agradecida por el amor y apoyo que me brindaron. Las personas que me conocen y que me han visto entrenar saben que esfuerzo y dedicación nunca falto, ni dentro y ni fuera de la cancha. Me llevo grandes recuerdos, muchos amigos, el respeto y cariño de todos. Gracias por todo el apoyo y por la exigencia dentro del club que me ayudo a crecer como futbolista y como persona. Y por último gracias a la afición que siempre está ahí, he sentido su cariño en los buenos momentos y en los no tan buenos, y eso me lo llevo en el corazón. Los cambios son retos que abren la puerta a nuevas oportunidades, solo hay que asegurarnos que nos hagan felices", redactó Viviana en su Instagram.



También te puede interesar: Los Broncos encabezan marcha en Denver

Mientras que Abundiz reveló que "aunque muchos no lo saben yo ya me había retirado del futbol y regresé para formar parte del equipo más grande que es el Club América. Aunque faltó oportunidad y tiempo para demostrar de lo que soy capaz, me voy satisfecha ya que lo di todo día con día y en cada entrenamiento. La pasión, las ganas, el coraje nunca faltaron y me hubiera encantado poder demostrarles a cada uno de ustedes de lo que soy capaz y hacerlos disfrutar con mi futbol".

En el futbol de estufa se calientan otros nombres que saldrían del equipo que dirige Leonardo Cuéllar, por ejemplo: Estefanía Fuentes, Destinney Durón, Débora Romero, Dayri Hernández, Heidi González, Reyna Velázquez, Nataly Ávila y Samantha Arellano.